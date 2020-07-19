2020-07-19T10:40:41+03:00
Общество

В Анапе у пляжных фотографов изъяли краснокнижных ястребов, попугаев и макак

Теперь они будут обитать в зоопарке Витязево
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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Во время курортного сезона на Черноморских курортах появляются пляжные фотографы, которые предлагают отдыхающим сделать снимок с редкими животными. Зачастую попугаи, макаки, львы и еноты не получают должного ухода и проводят под палящим солнцем целые дни без еды и воды.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе только за один день во время рейда сотрудники сотрудники управления торговли администрации, полиции, Росприроднадзора, ветеринарного управления изъяли двух краснокнижных ястребов, двух яванских макак, двух попугаев ара.

Все эти животные занесены в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Живодеры эксплуатировали зверей и птиц на смотровой площадке «Ласточкино гнездо» и Пионерском проспекте.

- Содержание таких животных у фотодельцов категорически недопустимо и нарушает законодательство. Всех животных отправили в лицензированный зоопарк в селе Витязево, фотоживодеров ждут штрафы, - сообщают в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Анапе у пляжных фотографов изъяли краснокнижных ястребов, попугаев и макак
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