Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 19 июля 2020 увеличилось на 75
Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 19 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 75 жителей Кубани в возрасте от 3 месяцев до 90 лет.
Резкий рост заболевших отмечается в Краснодаре, где диагноз подтвердился у 35 пациентов, по десять человек заразились в Кавказском и Белореченском районах.
На сегодняшний день лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 965 человек. Из 7190 заболевших скончались 96 пациентов, еще 6129 пациентов выписаны с выздоровлением.
По данным на 19 июля медики продолжают бороться за жизнь 16 пациентов, подключенных к ИВЛ, еще один находится на аппарате ЭКМО.
ИСТОЧНИК KP.RU