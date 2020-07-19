2020-07-19T11:15:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 19 июля 2020 увеличилось на 75

Отмечается рост числа больных коронавирусом в Краснодарском крае
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 19 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 75 жителей Кубани в возрасте от 3 месяцев до 90 лет.

Резкий рост заболевших отмечается в Краснодаре, где диагноз подтвердился у 35 пациентов, по десять человек заразились в Кавказском и Белореченском районах.

На сегодняшний день лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 965 человек. Из 7190 заболевших скончались 96 пациентов, еще 6129 пациентов выписаны с выздоровлением.

По данным на 19 июля медики продолжают бороться за жизнь 16 пациентов, подключенных к ИВЛ, еще один находится на аппарате ЭКМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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