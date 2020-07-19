Не погиб чудом: В Краснодаре четырехлетний ребенок наступил на крышку люка и провалился в шестиметровый колодец
В Краснодаре четырехлетий мальчик провалился в смотровой колодец, глубиной 6,5 метра и остался жив. Инцидент произошел на бульваре Клары Лучко, 16 в Юбилейном микрорайоне около семи часов вечера 18 июля. Ребенок наступил на крышку люка, который оказался не закреплен, и упал.
Отец малыша вызвал спасателей, которые смогли достать ребенка из колодца дренажной системы подземной парковки. Медики диагностировали у него ссадины и ушибы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Более страшных последствий удалось избежать чудом.
- В администрации Западного округа сообщили, что эта территория находится в введении ООО УК «Максимум». Диаметр колодца - 30 см, глубина - 6,5 м. Для предотвращения аналогичных происшествий специалисты управляющей компании провели комплекс необходимых работ. Доступ к колодцу полностью закрыт, - прокомментировали в администрации Краснодара.
В полиции уже начали проверку и проведут опрос представителей управляющей организации в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU
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