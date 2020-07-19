Полиция Краснодара ищет мужчину, напавшего на девушку в Восточно-Кругликовском микрорайоне
Полиция Краснодара разыскивает мужчину, который напал на девушку в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Об инциденте, произошедшем вечером 16 июля, в социальных сетях сообщила пострадавшая. Ее пост был опубликован в ведущих городских пабликах и вызвал резонанс среди подписчиков.
23-летняя Маргарита рассказала, что выгуливала вечером собаку в районе улицы Генерала Трошева, когда на нее сзади напал неизвестный мужчина.
По ее словам, мужчина закрыл ей рот и нос руками и требовал не шуметь. Однако лай собаки и зазвонивший телефон спугнули нападавшего, он сбежал. Девушка, бросившись бежать, упала и повредила колени.
Маргарита смогла описать этого мужчину – он коренастого телосложения, ростом примерно 165 см, носит бороду, был одет в черные спортивные штаны и ветровку.
- Полиция Краснодара проводит проверку, устанавливается личность и мотивы гражданина, - сообщают в УМВД Краснодара.
Отмечается, что мужчина не угрожал девушке и не выдвигал требований.
После широкой огласки в социальных сетях Маргарита сообщила, что отозвалась еще одна пострадавшая от рук похожего мужчины в этом районе в апреле. Девушка не стала тогда обращаться в полицию, но теперь готова подать заявление.
Пользователи социальных сетей в комментариях разделились: одни сопереживают девушке и отмечают ее смелость, другие обвиняют ее в излишней шумихе без существенного повода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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