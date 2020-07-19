Температура воды в Черном море 19 июля 2020: самая холодная вода в Анапе и Веселовке

19 Июль 2020 2020-07-19T12:50:28+03:00

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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. В регионе настоящее жаркое лето, а столбики термометров мало где опускаются ниже 30 градусов в тени. К этому значению приближается даже вода в Черном море.

Температура воды в Сочи от Лазаревского до Адлера составляет 27 градусов. Аналогичная температура в прибрежной зоне Туапсинского района и до Архипо-Осиповки.

В Дивноморском, Кабардинке, Новороссийске и Геленджике +26. А в Анапе, Витязево и Благовещенской +25. В Веселовке Черное море прогрето всего до +23 градусов.

Прохладнее стало и Азовское море. В Голубицкой вода +23, в Приморско-Ахтарске +24, а в Ейске всего +19.

ИСТОЧНИК KP.RU