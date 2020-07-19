В Сочи предупреждают о сильной жаре, в Белоглинском районе – засуха

19 Июль 2020 2020-07-19T13:10:44+03:00

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Во многих районах Краснодарского края из-за высокой температуры воздуха пожароопасно. Высокий уровень в северных районах, на Черноморском побережье, в южной части, местами пожароопасность чрезвычайна. Жителям и гостям края нельзя разжигать костры, и внимательно относиться к природе.

- В Белоглинском районе сохраняется атмосферная засуха, - сообщают в краевом гидрметцентре.

В Сочи 20 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет +37 градусов. В такую погоду не рекомендуется выходить на улицу без необходимости.

Во вторник 21 июля синоптики ожидают осадки.

- 21 июля в Краснодарском крае, в горах Адыгеи сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с, - говорится в предупреждении Гидрометцентра России.

ИСТОЧНИК KP.RU