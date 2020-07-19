Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 19 июля: заторы в Джубге и Новомихайловском, а также по пути к Крымскому мосту

19 Июль 2020 2020-07-19T13:34:39+03:00

Пробки на пути к морю в Краснодарском крае 19 июля Фото: Яндекс.Карты

Из-за большого потока машин в Краснодарском крае образовались пробки на дорогах по пути к Черному морю

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Пробки на дорогах Краснодарского края, ведущих к Черному морю, достигают своего пика в выходные, когда вместе с приезжими со всей России к побережью отправляются жители Краснодара и других населенных пунктов региона.

Помимо высокой загруженности дорог, причинами пробок по пути к морю становятся аварии и дорожные работы.

Днем 19 июля заторы образовались на трассе М4 «Дон» на Восточном обходе Краснодара, в районе развязки перед Джубгой и в самом поселке. Затруднено движение в районе поселков Архипо-Осиповка и Новомихайловский.

На трассе Краснодар – Новороссийск движение замедлено в районе Нижнебаканской.

В Анапе стоит Симферопольское шоссе, серьезная пробка в хуторе Иванов и Юровке.

По пути к Крымскому мосту на трассе Краснодар – Темрюк пробка собралась между станицей Анастасиевской и поселком Красный Октябрь.

На самом Крымском мосту и ближайших подъездах к нему движение свободно.

ИСТОЧНИК KP.RU