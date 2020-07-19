Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 19 июля: заторы в Джубге и Новомихайловском, а также по пути к Крымскому мосту
Пробки на дорогах Краснодарского края, ведущих к Черному морю, достигают своего пика в выходные, когда вместе с приезжими со всей России к побережью отправляются жители Краснодара и других населенных пунктов региона.
Помимо высокой загруженности дорог, причинами пробок по пути к морю становятся аварии и дорожные работы.
Днем 19 июля заторы образовались на трассе М4 «Дон» на Восточном обходе Краснодара, в районе развязки перед Джубгой и в самом поселке. Затруднено движение в районе поселков Архипо-Осиповка и Новомихайловский.
На трассе Краснодар – Новороссийск движение замедлено в районе Нижнебаканской.
В Анапе стоит Симферопольское шоссе, серьезная пробка в хуторе Иванов и Юровке.
По пути к Крымскому мосту на трассе Краснодар – Темрюк пробка собралась между станицей Анастасиевской и поселком Красный Октябрь.
На самом Крымском мосту и ближайших подъездах к нему движение свободно.
ИСТОЧНИК KP.RU