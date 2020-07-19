ДТП с грузовиком привело к многокилометровой пробке на Восточном обходе Краснодара

Пробка на Восточном обходе Краснодара Фото: Яндекс. Карты

Днем 19 июля ДТП на Восточном обходе Краснодара привело к многокилометровой пробке. Авария произошла около 14:30.

Как сообщают в УГИБДД Краснодарского края, по предварительным данным, водитель грузовика MAN не выдержал дистанцию и столкнулся со стоящем на обочине легковым автомобилем Honda, который от удара развернуло и вынесло на проезжую часть.

В иномарке двое пострадавших – водитель и семилетний ребенок, у которого диагностирован перелом ноги.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, затор растянулся на несколько километров. Сейчас сотрудники ГИБДД восстанавливают движение по трассе М4 «Дон».