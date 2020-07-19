В Краснодарском крае открылись более тысячи библиотек

19 Июль 2020 2020-07-19T16:09:30+03:00

Доступ в читальные залы все еще закрыт

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С 18 июля в Краснодарском крае возобновили работу библиотеки. Доступ в них открыт для всех, ограничения касаются только читальных залов.

– Всего в регионе работает 1045 государственных и муниципальных библиотек. Все они будут принимать читателей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Обслуживание ограничено услугами абонемента, то есть выдачей книг на дом, – уточняют в министерстве культуры региона.

Отмечается, что у каждого читателя есть возможность уточнить наличие книг и документов в библиотеке с помощью социальных сетей или простого телефонного звонка.

Все мероприятия библиотек продолжат пока проводиться в онлайн-формате на их официальных сайтах и страницах в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU