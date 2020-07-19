Мэр Новороссийска сообщил горожанам о рождении Феи

19 Июль 2020 2020-07-19T17:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске родилась Фея. Об этом своим подписчикам в инстаграме сообщил мэр города-героя Игорь Дяченко.

Только за прошлую неделю в Новороссийске родились 64 малыша, из которых 39 – мальчики, а девочек 25.

В городе сохраняется тенденция на необычные имена для детей. Причем самыми оригинальными оказались родители девочек.

- Родители для сыновей выбрали такие имена как Арсений и Мирон. Самое необычное из имён выбранных для дочерей - имя Фея. Также есть такие имена для девочек как Аиша, Сафина, Теона и Феня. Все малышам здоровья, родителям терпения! – пожелал Игорь Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU