Предприятиям Кубани раздадут гранты на повышение производительности труда
Предприятия Краснодарского края могут получить гранты в виде субсидий на внедрение бережливых технологий и повышение производительности труда.
Претендовать на такую форму поддержки могут юрлица базовых несырьевых отраслей. Например строительство или обработка, сфера ЖКХ и сельское хозяйство.
- Предельный размер одного гранта – 3 млн рублей. Обязательным условием получения средств является использование их в текущем финансовом году, - сообщают в пресс-службе администрации края.
Благодаря грантам, предприятия смогут привлечь консультантов, которые разрабатывают и внедряют программы повышения производительности труда.
Подробности можно уточнить в министерстве экономики по телефонам: 8(861) 298-59-30, 8(861) 298-59-41.
ИСТОЧНИК KP.RU