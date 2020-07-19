2020-07-19T17:34:10+03:00
Экономика

Предприятиям Кубани раздадут гранты на повышение производительности труда

Документы на конкурс можно подать с 28 июля по 7 августа
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Предприятия Краснодарского края могут получить гранты в виде субсидий на внедрение бережливых технологий и повышение производительности труда.

Претендовать на такую форму поддержки могут юрлица базовых несырьевых отраслей. Например строительство или обработка, сфера ЖКХ и сельское хозяйство.

- Предельный размер одного гранта – 3 млн рублей. Обязательным условием получения средств является использование их в текущем финансовом году, - сообщают в пресс-службе администрации края.

Благодаря грантам, предприятия смогут привлечь консультантов, которые разрабатывают и внедряют программы повышения производительности труда.

Подробности можно уточнить в министерстве экономики по телефонам: 8(861) 298-59-30, 8(861) 298-59-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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