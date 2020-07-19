В центре Краснодара после столкновения перевернулась машина такси

Днем 19 июля в центре Краснодара на пересечении улиц Октябрьской и Комсомольской столкнулись «Опель» и «Лада» службы такси. Удар был такой силы, что отечественное авто перевернулось.

По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки не уступил дорогу 64-летнему водителю такси, двигавшемуся по главной дороге.

Предполагаемый виновник аварии доставлен в больницу, а пострадавшему водителю «Лады» оказали помощь на месте.

- Проводится административное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение вреда здоровью потерпевшего, - сообщили В УМВД Краснодара.