Краснодарский «Алладин», проехавший вдоль мэрии на крыше авто с кальяном, пытался привлечь внимание девушек

19 Июль 2020 2020-07-19T19:15:00+03:00

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В Краснодаре оштрафовали молодого человека, который проехал мимо здания мэрии, сидя на крыше автомобиля с кальяном. Инцидент произошел еще 8 июля, однако видеозапись опубликовали в соцсетях только на днях.

Сотрудники полиции задержали парня, которого прозвали «Алладином», видимо, за схожесть крыши авто с ковром-самолетом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791365" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала "Краснодарского Алладина".

- Водитель двигался по улице Буденного от Красной в сторону у Красноармейской. Автомобилист нарушил сразу 2 правила дорожного движения: двигался по участку дороги, где установлен знак «Движение запрещено» и перевозил пассажира вне кабины, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на городское УМВД.

Молодого человека оштрафовали на 1500 рублей. Он объяснил, что просто пытался привлечь внимание девушек и раскаивается в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU