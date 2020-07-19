Краснодарский «Алладин», проехавший вдоль мэрии на крыше авто с кальяном, пытался привлечь внимание девушек
В Краснодаре оштрафовали молодого человека, который проехал мимо здания мэрии, сидя на крыше автомобиля с кальяном. Инцидент произошел еще 8 июля, однако видеозапись опубликовали в соцсетях только на днях.
Сотрудники полиции задержали парня, которого прозвали «Алладином», видимо, за схожесть крыши авто с ковром-самолетом.
Полиция задержала "Краснодарского Алладина".
- Водитель двигался по улице Буденного от Красной в сторону у Красноармейской. Автомобилист нарушил сразу 2 правила дорожного движения: двигался по участку дороги, где установлен знак «Движение запрещено» и перевозил пассажира вне кабины, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на городское УМВД.
Молодого человека оштрафовали на 1500 рублей. Он объяснил, что просто пытался привлечь внимание девушек и раскаивается в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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