«Краснодар» проиграл «Динамо» и принес «Локомотиву» серебро РПЛ

19 Июль 2020 2020-07-19T22:50:32+03:00

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«Краснодар» на домашней арене уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2. Команда Мурада Мусаева заканчивала матч вдевятером. В первом тайме на 17-й минуте был удален вратарь «быков» Матвей Сафонов за фол последней надежды, его место в воротах занял Денис Адамов, заменивший Кабелла.

Вячеслав Грулев открыл счет на 26-й минуте после рикошета от ноги Сорокина. А на 90-й минуте Жоаозиньо удвоил преимущество «Динамо». К этому моменту «Краснодар» оставался вдевятером. Из-за травмы Рамирес не смог продолжить игру, а все замены уже были совершены.

После этого матча «Локомотив» обеспечил себе серебряные награды Российской премьер-лиги. «Краснодар» пока остается на третьей строчке, имея в активе 49 очков. Впереди у «быков» остался домашний матч с «Ахматом», а ЦСКА, также претендующий на «бронзу», принимает «Тамбов». У «армейцев» 48 баллов в турнирной таблице.

«Динамо» же укрепилось на шестой строчке и имеет неплохие шансы сыграть в квалификации Лиги Европы в грядущем сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU