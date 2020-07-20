Температура воды в Черном море 20 июля 2020: теплее всего в Туапсинском районе, холоднее в Крыму

Фото: pogoda.turtella.ru

«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, в конце июля и в августе будет самая теплая вода, затем температура пойдет на спад.

По информации на 20 июля, температура воды в Черном море местами прогрелась до 27 градусов. Теплее всего в Туапсинском районе. В поселке Новомихайловский море 27,1 градус, в Ольгинке – 27 градусов, в самом Туапсе – 26,9 градусов.

В Сочи сегодня температура воды в море 26,5 градусов, в Геленджике – 26,3. В Анапе – 25,2.

Погреться в Азовском море сегодня не получится. Там 20 июля температура воды ниже, чем в Черном море. В Темрюке вода – 24,7 градусов, в Тамани - 24,9.

В Крыму температура воды в море еще холоднее. В Феодосии температура моря 23,9 градусов, в Судаке – 23,9, в Ялте – 24,5, в Севастополе вода 22,5 градусов.