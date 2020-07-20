В Краснодаре вандалы испортили отреставрированную моряками подводную лодку

20 Июль 2020 2020-07-20T09:13:55+03:00

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Напомним, в середине июля краснодарские моряки на свои средства отремонтировали подводную лодку А-615. Она находится в парке 30-летния Победы. Этот музей на воде на затоне остается главным местом притяжения военных моряков города. Восстановить подлодку пытались несколько лет. В этом году краснодарские моряки собственноручно взялись за экспонат.

Не прошло и недели после реставрации подлодки, ее испортили вандалы. Александр Ковун, который участвовал в ремонте, сообщил на своей странице в Instagram, что неизвестные повредили обшивку подводной лодки, отогнув металлические листы на разных частях борта.

- Не прошло и месяца, а лодку уже начали курочить, — написал моряк.

Не исключено, что инцидентом заинтересуются полицейские проведут проверку и выяснят, кто причастен к вандализму.

ИСТОЧНИК KP.RU