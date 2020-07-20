2020-07-20T09:53:10+03:00
Общество

На Кубани за неделю в мобильную приемную губернатора обратилось 417 человек

Она работала в пяти муниципалитетах
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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С 13 по 17 июля мобильная приемная губернатора выезжала в Брюховецкий, Крыловской, Ленинградский и Темрюкский районы, а также в Горячий Ключ. Чиновники приняли 417 человек.

- Жителей интересовали вопросы ЖКХ, социального развития, дорожного хозяйства и земельных отношений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На приемах кубанцы написали 106 письменных обращений, на которые представители власти должны ответить в течение месяца. Стоит сказать, что больше всего граждан обратились с вопросами в Ленинградском районе. Здесь спрашивали про ТКО, благоустройство и энергоснабжение.

Мобильная приемная продолжает колесить по краю. Сейчас представители органов исполнительной власти работают в Калининском районе. Затем передвижной пункт направится в Мостовской, Отрадненский, Кущевский и Тимашевский районы. О точных датах работы мобильной приемной можно узнать в местных администрациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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