На Кубани за неделю в мобильную приемную губернатора обратилось 417 человек
С 13 по 17 июля мобильная приемная губернатора выезжала в Брюховецкий, Крыловской, Ленинградский и Темрюкский районы, а также в Горячий Ключ. Чиновники приняли 417 человек.
- Жителей интересовали вопросы ЖКХ, социального развития, дорожного хозяйства и земельных отношений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На приемах кубанцы написали 106 письменных обращений, на которые представители власти должны ответить в течение месяца. Стоит сказать, что больше всего граждан обратились с вопросами в Ленинградском районе. Здесь спрашивали про ТКО, благоустройство и энергоснабжение.
Мобильная приемная продолжает колесить по краю. Сейчас представители органов исполнительной власти работают в Калининском районе. Затем передвижной пункт направится в Мостовской, Отрадненский, Кущевский и Тимашевский районы. О точных датах работы мобильной приемной можно узнать в местных администрациях.
ИСТОЧНИК KP.RU