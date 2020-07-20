В Сочи жительницу Омска будут судить за подделку документов
Сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте на железнодорожном вокзале проверили документы у жительницы 35-летней Омска. Они обнаружили у туристки поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания.
- Женщина предъявила полицейским в качестве подлинного, документ с явными признаками подделки. Его у приезжей изъяли. По словам нарушительницы, документ она купила у незнакомца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Эксперт сделал заключение, что свидетельство о регистрации поддельное. Оттиск круглой гербовой печати на нем был выполнен при помощи элетрофотографии и обведен пастой.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
ИСТОЧНИК KP.RU