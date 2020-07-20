20 Июль 2020 2020-07-20T10:57:41+03:00

В Сочи жительницу Омска будут судить за подделку документов. Фото: архив КП

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Сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте на железнодорожном вокзале проверили документы у жительницы 35-летней Омска. Они обнаружили у туристки поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания.

- Женщина предъявила полицейским в качестве подлинного, документ с явными признаками подделки. Его у приезжей изъяли. По словам нарушительницы, документ она купила у незнакомца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Эксперт сделал заключение, что свидетельство о регистрации поддельное. Оттиск круглой гербовой печати на нем был выполнен при помощи элетрофотографии и обведен пастой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

ИСТОЧНИК KP.RU