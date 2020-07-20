В Краснодаре создадут приют для бездомных животных

20 Июль 2020 2020-07-20T12:05:40+03:00

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В краевом центре нашли земельный участок под строительство муниципального приюта для безнадзорных животных. Его хотят создать в поселке Березовом по улице имени Скульптора Коломийцева, 30. Сейчас оформляются необходимые разрешительные документы.

- Решается вопрос о предоставлении этого участка в постоянное бессрочное пользование. Затем специалисты подготовят проект и приступят к строительству, - сообщил директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.

Мэр города Евгений Первышов уточнил, что муниципальный приют – это необходимость.

- Все мероприятия по «передержке» и необходимым прививкам для отловленных животных мы проводили и проводим при содействии коллег из частных приютов. Огромные слова благодарности «Краснодогу» за их большую помощь. Проблема эта – давняя, длится не один десяток лет, поэтому городской приют строить необходимо, - сказал глава Краснодара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Краснодог» находится на грани закрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU