В Краснодаре создадут приют для бездомных животных
В краевом центре нашли земельный участок под строительство муниципального приюта для безнадзорных животных. Его хотят создать в поселке Березовом по улице имени Скульптора Коломийцева, 30. Сейчас оформляются необходимые разрешительные документы.
- Решается вопрос о предоставлении этого участка в постоянное бессрочное пользование. Затем специалисты подготовят проект и приступят к строительству, - сообщил директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.
Мэр города Евгений Первышов уточнил, что муниципальный приют – это необходимость.
- Все мероприятия по «передержке» и необходимым прививкам для отловленных животных мы проводили и проводим при содействии коллег из частных приютов. Огромные слова благодарности «Краснодогу» за их большую помощь. Проблема эта – давняя, длится не один десяток лет, поэтому городской приют строить необходимо, - сказал глава Краснодара.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Краснодог» находится на грани закрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU