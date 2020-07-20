2020-07-20T11:31:38+03:00
Общество

В Сочи в ДТП пострадали два взрослых и ребенок

Водитель иномарки уснул за рулем
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи в ДТП пострадали два взрослых и ребенок. Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.В Сочи в ДТП пострадали два взрослых и ребенок. Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
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В Сочи 16 июля произошло серьезное ДТП. Авария случилась в Лазаревском районе в 23:25 на трассе «Джубга-Сочи». 40-летний житель Саратовской области вел Volkswagen Passat, но уснул за рулем и вылетел на встречную полосу. Иномарка столкнулась с Honda, которой управлял 42-летний приезжий из Белгородской области.

- В результате ДТП пострадали три пассажира Honda, в том числе один несовершеннолетний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Все пострадавшие в аварии госпитализированы.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи в ДТП с тремя иномарками пострадал подросток. Автомобили столкнулись в центре курорта, на улице Театральной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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