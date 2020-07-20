В Краснодаре напомнили о запрете купания в фонтанах

20 Июль 2020 2020-07-20T11:51:49+03:00

Вода в них техническая, и есть риск получить травму

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В администрации краевого центра состоялось аппаратно совещание. На нем поднимались важные вопросы, касающиеся жизни города. В том числе, представители власти напомнили, что краснодарских фонтанах купаться запрещено.

- Обращаюсь к жителям города, прежде всего - к родителям. Несмотря на предупреждения по «громкой связи», на таблички вокруг городского фонтана, родители все равно допускают купание детей в фонтане. Уважаемые родители, делая вид, что вы не замечаете, чем заняты ваши дети, вы осознанно подвергаете риску здоровье своих детей, - сказал исполняющий обязанности начальника управления информационно-коммуникационных технологий и связи Валерий Лысенко.

Мэр города Евгений Первышов добавил, что вода в фонтанах техническая, и есть риск получить травму. Случаи детского травматизма в этих местах в этом году уже были.

ИСТОЧНИК KP.RU