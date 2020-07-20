2020-07-20T11:51:49+03:00
Общество

В Краснодаре напомнили о запрете купания в фонтанах

Вода в них техническая, и есть риск получить травму
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В администрации краевого центра состоялось аппаратно совещание. На нем поднимались важные вопросы, касающиеся жизни города. В том числе, представители власти напомнили, что краснодарских фонтанах купаться запрещено.

- Обращаюсь к жителям города, прежде всего - к родителям. Несмотря на предупреждения по «громкой связи», на таблички вокруг городского фонтана, родители все равно допускают купание детей в фонтане. Уважаемые родители, делая вид, что вы не замечаете, чем заняты ваши дети, вы осознанно подвергаете риску здоровье своих детей, - сказал исполняющий обязанности начальника управления информационно-коммуникационных технологий и связи Валерий Лысенко.

Мэр города Евгений Первышов добавил, что вода в фонтанах техническая, и есть риск получить травму. Случаи детского травматизма в этих местах в этом году уже были.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осторожно – фейк: В краснодарской поликлинике №13 опровергли информацию о закрытии на карантин
В Краснодарском крае за последние пять лет экспорт мяса птицы вырос в восемь раз
Сезон окончен. «Сочи» не сыграет с «Крыльями Советов» из-за коронавируса
Систему ливневой канализации в Краснодаре улучшат с помощью федерального финансирования
На Кубани лесничий предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями
График отключения горячей воды в Новороссийске в августе 2020: полный список адресов
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
Краснодарский край лидирует по производству питьевого молока
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
График отключения горячей воды в Майкопе в августе 2020: на каких улицах ограничат водоснабжение
В Краснодаре обстреляли камеры видеонаблюдения «Безопасный город»
Аттракционы «Сочи Парка» готовы принимать гостей
ВТБ на Кубани продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
День ВМФ 2020 в Новороссийске: программа мероприятий, дата празднования
На Кубани 25-летний мужчина до смерти забил пенсионера