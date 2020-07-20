2020-07-20T11:59:05+03:00
Карта Кубани

«Чье добро всплыло?»: в Черном море в Новороссийске появились коричневые «хлопья»

Местные говорят, что подобное происходит часто
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Жуткий запах сопровождается непристойным видом. Фото: gorod-novoross.ruЖуткий запах сопровождается непристойным видом. Фото: gorod-novoross.ru
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Жители Новороссийска встревожены: к берегу Черного моря в городской черте прибились какие-то коричневые «лопухи». Над происхождением этой жижи они не задумываются – считают, что кто-то произвел в море сброс отходы.

- Это «добро» плавает тут уже несколько дней, - рассказал новороссиец Алексей Мельников. – Воняет жутко в районе «Михаила Кутузова», Площади Героев. Также это плавает и напротив здания «Новошипа». За это время пленка растянулась до Набережной адмирала Серебрякова.

К берегу Черного моря в городской черте Новороссийска прибились какие-то коричневые «лопухи».

К берегу Черного моря в городской черте Новороссийска прибились какие-то коричневые «лопухи».

Жуткий запах сопровождается непристойным видом, пройти по набережной с мороженым в руках невозможно – тянет на рвоту. Новороссийский биолог, член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко рассказал «Комсомолке», что этому явлению удивляться не стоит.

- Во-первых, это портовая зона, здесь частенько происходят всякие сливы. Кроме того, в этом месте в море впадает река Цемес, в которую тоже сливают нечистоты. Несколько лет, например, в нее текла непонятная черная жидкость из-под земли, жители писали обращения во все инстанции, но все разводили руками. Вообще экология сейчас сильно страдает, - считает Вениамин Голубитченко.

По его словам, администрация Новороссийска ведет пассивную борьбу по установлению так называемых «черных фекальщиков». За чистую окружающую среду борются сами новороссийцы – пишут обращения, сами устраивают экологические акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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