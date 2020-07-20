Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 20 июля 2020 увеличилось на 72

20 Июль 2020 2020-07-20T12:07:55+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 20 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. Количество зараженных начинает расти. Если на прошлой неделе цифры колебались возле цифры 60, то за последние два дня отмечается больше 70 больных коронавирусом.

В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 72 жителя Кубани в возрасте до 81 года.

- В Краснодаре за последние сутки заболели 27 человек, в Сочи коронавирус подтвердился у десяти пациентов, в Кавказском районе – у восьми. В Анапе зафиксировали пять новых случаев заражения, в Новороссийске – четыре. По два заболевших выявили в Абинском, Каневском, Новокубанском, Выселковском и Усть-Лабинском районах, по одному прибавилось в Кореновском, Гулькевичском, Славянском, Красноармейском, Апшеронском, Белореченском районах, а также в Горячем Ключе и Армавире, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших коронавирусом десять детей.

- Дети с положительным результатом на Covid-19 выявлены в Кавказском, Абинском, Каневском, Усть-Лабинском районах и Краснодаре. Самому младшему инфицированному 10 месяцев, а старшему – 17 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. На искусственной вентиляции легких в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Армавира, а также Красноармейского, Тихорецкого и Крымского районов находятся 18 человек. Один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ №1.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани достигло 7262. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения –128,0. При этом 6154 человека уже полностью здоровы, 25 из них были выписаны за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU