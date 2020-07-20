2020-07-20T12:28:10+03:00
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День ВМФ 2020 в Новороссийске: программа мероприятий, дата празднования

Программа мероприятий на День ВМФ 2020 в Новороссийске
Виталий КАРНАУХ
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Фото: structure.mil.ruФото: structure.mil.ru
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День ВМФ 2020 в Новороссийске пройдет 26 июля. Рассказываем, какие мероприятия пройдут на День ВМФ 2020 в Новороссийске.

Как отмечают организаторы военного праздника, в мероприятии примут участие боевые корабли, катера и другие суда Черноморского флота, всего - двадцать единиц. Кроме того, зрителям покажут и боевую технику - обещают, что по площади проедет как минимум десять машин.

Сухопутная часть парада состоится на Форумной площади, морская - в Цемесской бухте. Начнется мероприятие с торжественной церемонии - возложения цветов к памятнику основателям города-героя Новороссийска. Затем пройдет митинг, военнослужащие гарнизона, военного оркестра НВМБ и курсанты морской академии им. адмирала Ушакова пройдут по площади.

После того, как пройдут "земные" выступления, внимание зрителей будет перемещено на акваторию Черного моря. Здесь, в Цемесской бухте, начнутся артиллерийские залпы, которые произведут со знаменитого крейсера-музея "Михаил Кутузов". Кроме этого, зрителям представят и другие способности боевых судов Черноморского флота.

Новороссийцев и гостей города с 9:00 до 14:00 приглашают посетить выставку образцов военной техники береговых войск НВМБ. А вечером 26 июля состоится праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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