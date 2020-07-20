На Кубани 25-летний мужчина до смерти забил пенсионера

20 Июль 2020 2020-07-20T12:29:51+03:00

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25-летний житель Апшеронска зашел 15 июля 2020 года к своему знакомому в дом на улице Лесозаводской, где стал предъявлять хозяину претензии в связи с его асоциальным образом жизни и постоянными шумными вечеринками.

Из-за этого мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость не менее 9 раз ударил хозяина по голове и в грудь. После избиения старика злоумышленник сбежал из дому.

Тело хозяина дома обнаружила его знакомая, которая вызвала на место бригаду «Скорой» и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате жестокого избиения.

Вскоре злоумышленник был задержан.

-Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 65-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU