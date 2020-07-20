На Кубани 25-летний мужчина до смерти забил пенсионера
25-летний житель Апшеронска зашел 15 июля 2020 года к своему знакомому в дом на улице Лесозаводской, где стал предъявлять хозяину претензии в связи с его асоциальным образом жизни и постоянными шумными вечеринками.
Из-за этого мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость не менее 9 раз ударил хозяина по голове и в грудь. После избиения старика злоумышленник сбежал из дому.
Тело хозяина дома обнаружила его знакомая, которая вызвала на место бригаду «Скорой» и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате жестокого избиения.
Вскоре злоумышленник был задержан.
-Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 65-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU