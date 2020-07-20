Аттракционы «Сочи Парка» готовы принимать гостей
Сейчас в "Сочи Парке" 22 аттракциона – 19 семейных и детских и 3 экстремальных, включая самый быстрый, самый протяженный и самый высокий в России. Планируется, что в этом сезоне развлечений станет больше, и в "Сочи Парке" появится новый детский аттракцион (0+) – водная горка Морской конек. Кроме того, гостей ждут в дельфинарии, совариуме, на детских игровых площадках, открыты ремесленные мастерские, кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.
На всей территории "Сочи Парка" действуют максимальные меры для обеспечения комфорта и безопасности наших гостей, соблюдаются утвержденные санитарные нормы.
С 18 июля "Сочи Парк" и аттракцион "Богатырские гонки", находящийся у отеля-замка "Богатырь", открыты с 10.00 до 22.00 без выходных.
Билеты с открытой датой, которые возможно было приобрести через официальный сайт, действуют с 18 июля по 8 ноября 2020 года включительно.
Подробное расписание работы "Сочи Парка" – на sochipark.ru .
Гости отеля-замка Богатырь посещают "Сочи Парк" бесплатно.