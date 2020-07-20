2020-07-20T12:57:44+03:00
Происшествия

В Краснодаре обстреляли камеры видеонаблюдения «Безопасный город»

Злоумышленник находится в розыске
Галина КОПЫЛОВА
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Полицейские проводят проверкуПолицейские проводят проверку
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Инцидент произошел краевом центре в ночь с 18 на 19 июля. Неизвестный из огнестрельного оружия повредил три камеры системы видеонаблюдения «Безопасный город». Это произошло на пересечении улиц Пригородной и Дзержинского.

- Одна из камер уже восстановлена. Две другие пока еще работают. Сегодня будут заменены и они. Это уже второй случай вандализма на этом перекрестке. Первый был в феврале, - сообщил исполняющий обязанности начальника управления информационно-коммуникационных технологий и связи Валерий Лысенко.

В Краснодаре неизвестный обстрелял городские камеры видеонаблюдения.Видео: ЕДДС

Сейчас проверку по этому факту проводят полицейские.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту повреждения камер системы «Безопасный город». Установлено, что мужчина с предметом, похожим на ружье, выстрелил в сторону данного оборудования, в результате чего его повредил. После установления личности и мотивов данного гражданина будет принято законное процессуальное решение и дана оценка его действиям, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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