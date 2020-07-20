График отключения горячей воды в Майкопе в августе 2020: на каких улицах ограничат водоснабжение
В августе продолжаются испытания трубопроводов теплотрасс в Майкопе. Сама опрессовка длится в среднем около недели, потом специалистам требуется еще несколько дней на устранение имеющихся дефектов. На время работ и отключают котельные, в связи с чем жители города временно остаются без горячей воды.
- Стал известен список домов в Майкопе, в которых приостановят централизованное горячее водоснабжение из-за плановых работ с 3 по 25 августа, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО АТЭК.
КОНКРЕТНО
Публикуем график отключения горячей воды в Майкопе в августе 2020
С 3 по 17 августа
- Гоголя 20, 26
- Жуковского 22а,
- Зюзина, 5,
- Комсомольская, 193, 195, 201, 236, 274
- Краснооктябрьская, 3, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 27
- Ленина, 7, 11, 15, 16, 23, 29, 34, 37,
- Мичурина 4а, 4б, 5, 6, 12, 14а, 4 б
- Первомайская, 199, 205, 224
- Пионерская, 199, 276, 300
- Победы, 8, 26, 42
- Пушкина, 286/2
- С. Дальней, 14
- Советская, 178, 184, 203, 209, 217, 229, 241
С 10 по 24 августа
- Ленина, 133
- 2 Крылова, 13, 17
- Пржевальского, 2, 2а, 3, 5
- 2 Комсомольская, 25
- Коммунаров, 14, 16
- Железнодорожная, 71, 77, 85, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172
- Коммунаров, 9, 11, 13, 13 а
- Кочубея, 4, 6, 26, 28, 32, 36, 58, 60, 62, 64
- Революции, 77
С 11 по 25 августа
- Остапенко, 33, 35
- Курджипская, 58.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Республики Адыгея»