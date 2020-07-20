Краснодарский край лидирует по производству питьевого молока

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Согласно данным Центра изучения молочного рынка, в прошлом году именно на Кубани был произведен наибольший объем питьевого молока в стране – 313,5 тысяч тонн. В крае молоко производят порядка 30 предприятий различной мощности.

– За счет интенсивного развития отрасли животноводства предприятия работают исключительно на натуральном молоке-сырье. В год они способны переработать 2,8 млн тонн молока, – рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Чтобы и дальше удерживать лидирующие позиции, на Кубани собираются строить новые молочные фермы. А те, которые устарели, - модернизировать. За последние пять лет на обновление их материально-технической базы вложено порядка 7 млрд рублей инвестиций. В этом году из краевого бюджета на укрепление отрасли животноводства будет направлено 1,6 млрд рублей.

– В прошлом году поставки мяса и молочной продукции за рубеж достигли 26 млн долларов. Это на 36% выше планки, которую мы ставили перед собой, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что с каждым годом в Краснодарском крае увеличивается производство молока. Если, например, в 2015 году в регионе его было 1,3 млн тонн , то уже в 2019-м надоили на 145,5 тысяч тонн больше.