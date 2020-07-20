График отключения горячей воды в Новороссийске в августе 2020: полный список адресов
Отпуск нужен всем. И даже котельным. Поэтому несколько отопительных станций в Новороссийске закрывают в августе. За время перерыва на них пройдет ремонт.
- Пока будет идти опрессовка, у жителей города выключат горячую воду, - говорят «КП» - Кубань» в филиале «Новороссийские тепловые сети».
КОНКРЕТНО
Горячей воды в Новороссийске в августе 2020 года не будет в домах на улицах:
С 21 июля по 3 августа
- Революции, 23,
- Скобликова, 3.
С 23 июля по 5 августа
- Куникова, 88, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104,
- Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56,
- Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32,
- Малоземельская, 4, 6, 8,10,14,14а,
- Золотаревского, 2, 2а, 4, 8,10,12.
С 28 июля по 10 августа
- Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54,
- Волгоградская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54,
- Героев Десантников, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 95, 97
- Глухова, 20,
- Дзержинского, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 210, 216, 216, 218, 220/2, 207, 209, 221, 225, 231
- проспект Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156,
- Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 20, 51, 51а, 53, 57,
- Куникова, 9, 11, 19, 21, 52 а, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66,
- Набережная, 29Д, корпус 1 и 2, 53а, 57а, 69,
- проспект Ленина, 9а, 9б, 22, 52, 52а,
- Малоземельская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23,
- Пионерская, 12, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 21б, 25, 27, 33, 37, 39, 39а
- Снайпера Рубахо, 16, 23,
- Суворовская, 77, 79,
- Хворостянского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13б, 15 «Виктория»,
- Черняховского, 17, 19, 21,
- Чехова, 20,
- Южная, 6, 10, 10а, 12, 14,
- Энгельса, 95.
ИСТОЧНИК KP.RU