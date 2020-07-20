2020-07-20T13:09:54+03:00
Общество

На Кубани лесничий предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями

Лесной инспектор не обращал внимания на незаконную вырубку ценных деревьев
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани лесничий пойдет под суд за злоупотребление полномочиями. Фото ГУ МВД по краюНа Кубани лесничий пойдет под суд за злоупотребление полномочиями. Фото ГУ МВД по краю
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Лесничему Джубгского лесничества Туапсинского района поступило заманчивое предложение от знакомого.

Знакомый предложил лесному инспектору время от времени смотреть в другую сторону, когда «черному лесорубу» потребуется срубить то или иное количество деревьев ценных пород. За это знакомый пообещал платить лесничему тысячу рублей за каждый кубометр незаконно добытой древесины.

Инспектор согласился и его приятель принялся массово рубить дубы в Туапсинском районе. А лесничий тщательно закрывал на это глаза.

Однако, на факт этого «плодотворного сотрудничества» обратили внимание сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Лесничего задержали и посадили под домашний арест.

Сейчас Следственной частью МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Туапсинского района, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело передано в суд.

- Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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