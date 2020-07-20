2020-07-20T13:54:03+03:00
Общество

В Краснодарском крае за последние пять лет экспорт мяса птицы вырос в восемь раз

У отрасли есть отличный потенциал для роста
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Производство мяса птицы в последние годы уверенно лидирует среди прочих видов продукции АПК региона. Оно занимает до двух третей всего производства мяса в крае. Кроме того, на Кубани даже существуют резервы на дальнейшего наращивания его производства.

Это идет в ногу с растущим спросом на внутреннем и внешних рынках.

За последние 5 лет экспорт мяса птицы вырос более, чем в 8 раз – с 1,5 млн. долл. США до 12,3 млн. долл. США.

-Только за последние полгода объем экспорта этой продукции в денежном выражении превысил 14,1 млн. долл. США, что больше, чем за весь 2019 год на 1,8 млн. долл. США. Поставки идут в 7 стран, в том числе Вьетнам, Гвинею. В 2018 году удалось выйти на рынок Китая, сейчас это наша основная страна-импортер мяса птицы, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

Перед АПК региона стоит весьма амбициозная задача - к 2024 году краю предстоит увеличить поставки продукции почти до 3,8 млрд. долл. США.

До достижения этой цифры пока довольно далеко. Например, план по агроэкспорту на 2020 год – больше 2,5 млрд. долл. США. Несмотря на карантинные ограничения в первом полугодии, этот план выполнен уже почти на 45%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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