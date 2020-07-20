Осторожно – фейк: В краснодарской поликлинике №13 опровергли информацию о закрытии на карантин

20 Июль 2020 2020-07-20T14:59:55+03:00

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Жители Краснодара в соцсетях опубликовали информацию, что поликлинику №13 закрыли на карантин. В одних источниках пишут про закрытие всего медучреждения, в других – про одно отделение.

- С сегодняшнего дня минимум на 2 недели закрыта на карантин педиатрия в 13 поликлинике. Приём только экстренных больных. Сроки неизвестны, - сообщают пользователи в соцсетях.

Администрация поликлиники опровергла информацию о том, что в медучреждении ведется прием только экстренных больных.

- Поликлиника работает. Единственное – мы ограничиваем вход, чтобы не создавать очереди, соответственно, бывает небольшое скопление людей перед порогом. Сейчас педиатры принимают по нулевому талону – человек получает помощь день в день. Также работают и другие узкие специалисты. Справки тоже выписываются, - сообщил «Комсомольской правде»- Кубань» главный врач поликлиники №13 Мурат Расулов.

Руководство медучреждения говорит, что подобную фейковую информацию о закрытии поликлиники на карантин сообщали и на прошлой неделе. В поликлинике подчеркнули, что работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU