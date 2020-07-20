В Краснодарском крае ожидаются ливни и грозы после сильной жары

20 Июль 2020 2020-07-20T14:13:46+03:00

На смену жаре в крае придут ливни и грозы. Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды на Кубани после очередного проявления сильной жары. Например, в Сочи температура воздуха днем 20 июля уже поднялась до 33-34 градусов.

В центре курорта полное безветрие и буквально нечем дышать.

Однако,все здесь может измениться уже нынешним вечером. Местные власти передали предупреждение о резком ухудшении погоды.

- С18:00 20 июля и в течение суток на территории курорта возможен сильный дождь с грозой. Ожидается усиление ветра до 17 м/с,- говорится в сообщении мэрии Сочи.

В последующие двое суток аналогичная погода ожидается и в целом по краю. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе пройдут кратковременные дожди,в южной части края и на Черноморском побережье местами сильные. Ветер будет северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 20…25°,днем 27…32° градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU