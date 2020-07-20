Команда краснодарских школьников вошла в тройку лучших на международном конкурсе «Мой первый бизнес»

20 Июль 2020 2020-07-20T14:52:36+03:00

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Школьники из Краснодара вошли в число победителей этапа международного конкурса «Мой первый бизнес»-одного из проектов президентской платформы «Россия-страна возможностей».

Главным итогом онлайн-фестиваля в соцсети «ВКонтакте» стала так называемая «Битва проектов», в которой более двух десятков региональных команд начинающих предпринимателей представили свои разработки в социальной и бизнес-сферах.

По результатам конкурса лучшими признаны представители Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара.

В команду «Redly» из краевого центра вошли школьники Павел Борисов, Екатерина Заикина, Влад Медведев, Злата Замша, Мариан Яхшибекян. Ребята создали продающих чат-ботов, помогая таким образом бизнесу привлекать новых клиентов.

Победа в конкурсе поможет ребятам и в дальнейшей жизни.

– Все, кто показал наилучшие результаты, а это три команды и всего 12 школьников, получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы. И мы надеемся, что все участники получили хороший опыт и солидный багаж новых знаний, чтобы двигаться вперед и развивать свой первый бизнес, –рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

ИСТОЧНИК KP.RU