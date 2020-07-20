2020-07-20T15:05:47+03:00
Общество

Житель Краснодара лишился автомобиля, сдав его в аренду

Полиция обнаружила авто за тысячи километров
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МВД по краюФото ГУ МВД по краю
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В дежурную часть полиции в поселке Калинино УМВД по городу Краснодару с заявлением обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его обманом лишили автомобиля.

Оперативники выяснили, что владелец машины пытался сдать ее аренду, разместив объявление об этом в Интернете. На предложение быстро откликнулся незнакомец.

Хозяин машины и будущий ее арендатор во время встречи заключили договор. Арендатор отдал хозяину 6 тысяч рублей в качестве части оплаты. Однако, забрав машину, как в воду канул, перестав выходить на связь.

Причиненный ущерб владелец авто оценил в 160 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника в Санкт-Петербурге. В отделе полиции ранее не судимый 26-летний житель Республики Адыгея признался в содеянном и рассказал, что похищенный автомобиль отдал своему знакомому в уплату за долги.

Похищенный автомобиль оперативники изъяли и вернули хозяину.

- Сейчас в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ(Мошенничество), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- сообщает УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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