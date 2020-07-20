В Новороссийске в частном доме обнаружили тело мужчины

20 Июль 2020 2020-07-20T15:22:30+03:00

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20 июля пришли в ужас почти все жители маленького поселка под Новороссийском – Борисовки. Сейчас там все «на ушах» - в собственном доме нашли убитым местного жителя Андрея (имя изменено – авт.).

- У трупа были признаки насильственной смерти, сейчас он направлен в отделение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» старший следователь-криминалист следственного управления по краю Эдуард Плотников.

Безжизненное тело мужчины обнаружила его сестра, о чем сразу же сообщила в правоохранительные органы. Точку в произошедшем поставит следствие.

К слову, в этот же день, ровно год назад, на соседней улице была убита пожилая женщина. Но оснований полагать, что эти происшествия могут быть связаны друг с другом, нет, поскольку дело о смерти пенсионерки уже находится в суде.

Кадр с места преступления. Фото предоставил старший следователь-криминалист следственного управления по краю Эдуард Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU