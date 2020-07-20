2020-07-20T15:24:25+03:00
Общество

Фотограф из Краснодара стал победителем фотоконкурса «Моя Планета. Место силы»

Победителя назвали телеканал "Моя планета" и издательский дом "Комсомольская правда"
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Назван победитль конкурса «Моя Планета. Место силы»Назван победитль конкурса «Моя Планета. Место силы»
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В апреле телеканал «Моя планета» открыл ежегодный фотоконкурса для профессиональных авторов, любителей и путешественников. Гостям выставки предлагают отправиться по местам России, которые вдохновляют на открытия и дают энергию для новых свершений. Партнёром фотовыставки выступил издательский дом «Комсомольская правда».

Среди участников проекта - люди самых разных возрастов и профессий, свои фото они снимают как на профессиональные камеры,ьак и на обычные смартфоны.

Лучшим автором из Краснодара стал Александр Белоусов с работой «Зеркальная гладь в отражении реальности». Фото сделано в Кавказском заповеднике в Краснодарском крае у высокогорного озера Ачипста на высоте 1865 метров.

« Большинство мест силы, по мнению соавторов нашей выставки, находятся на Алтае, Байкале, Камчатке, в Крыму и на Кавказе – тех регионах, где туристическая инфраструктура уже неплохо развита. И это значит, что путешествие может быть комфортным и запоминающимся! Я очень надеюсь, что эти удивительные по красоте фото станут первым шагом для открытия России сотнями тысяч путешественников не только из нашей страны, но и из многих других», – сказал главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников.

До 6 августа на странице фотовыставки http://moya-planeta.kp.ru продолжится народное голосование. Тысячи людей могут отдать свой голос за лучшие работы. У гостей выставки также есть возможность поучаствовать в конкурсе: для этого нужно поделиться понравившимся снимком на своей странице в социальной сети и оставить отзыв об экспозиции с хештегом #мояпланетакп. Авторы 3-х лучших комментариев получат призы от «Моей планеты» и «Комсомольской правды».

«"Комсомольская правда" при поддержке Русского географического общества проводит экспедиции в самые далёкие и труднодоступные уголки нашей страны. По итогам в свет выходят географические альбомы, наполненные уникальными фотографиями «мест силы» и фильмы для телеканала «Моя Планета». И нам особенно приятно поддержать одноименный конкурс, который проводит «Моя планета». Чем больше красивых снимков будут присланы на этот фотоконкурс, тем больше людей узнают, как прекрасна и неповторима Россия», – отметил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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