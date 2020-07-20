Житель Армавира зарезал собутыльника за оскорбление гражданской жены

20 Июль 2020 2020-07-20T16:30:56+03:00

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Вечером 7 мая 2020 года двое мужчин познакомились на одной из улиц Армавира. Один из них пригласил другого выпить к себе домой на 11-ю Линию .

Выпив, хозяин дома вдруг стал оскорблять сожительницу гостя, которую давно знал и сам. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которого гость нанес собутыльнику не менее 24 ударов ножом в область живота, грудной клетки и шеи. От полученных ран тот скончался на месте.

Вечером 8 мая 2020 года соседи, увидев, что дверь в его квартиру напротив открыта настежь, вызвали полицейских, которые и нашли тело убитого.

Следователям СК, при оперативной поддержке полиции, быстро удалось установить причастность обвиняемого к совершению преступления и задержать его.

- Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 53-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ). Дело передано в суд.

На период следствия обвиняемый заключен под стражу,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU