2020-07-20T15:58:09+03:00
Общество

В Крыму возник ажиотажный спрос на аренду автомобилей

Туристы выстраиваются в длинные очереди за машинами
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Крыму невозможно арендовать автомобиль. Фото Евгения ГусеваВ Крыму невозможно арендовать автомобиль. Фото Евгения Гусева
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Многие туристы в Крыму столкнулись с нешуточными проблемами при попытке взять в аренду автомобиль. По данным регионального Минкурортов около 40% туристов прибывают на отдых самолетом и поездом, надеясь арендовать машину по приезду. Однако сделать это мешает явное несоответствие ажиотажного спроса существующему предложению.

Сотрудники автокомпаний, предоставляющих машины в аренду признались «КП-Крым», что вынуждены искать авто для оказания услуг на стороне, потому что собственный автопарк практически исчерпан- машины в аренду разлетаются, как горячие пирожки.

- Горячий сезон, что поделать, у нас июль, август и сентябрь всегда так, поэтому, на будущее, если в июле приезжаете, в мае начинайте бронировать машину, иначе никак,- говорят в арендных компаниях.

Чаще всего туристы бронируют машины на довольно продолжительные сроки — около 2 недель. При этом свободные автомобили , в лучшем случае, сейчас можно заказать на самый конец июля-начало августа. Туристы крайне недовольны ситуацией и рассказывают об этом в соцсетях.

- Я звонила в восемь служб, везде меня либо совсем отшивали, либо кормили завтраками, обещая машину на непонятный срок. Через два дня улетаем с семьей, почти никуда съездить не успели. Кто ж знал, что такой ужас с арендой будет, - пишут возмущенные туристы.

Тем не менее, карсервисы быстро сделали для себя выводы и уже заказали дополнительные машины для расширения автопарка. По этому, по всей вероятности, острота проблемы будут снята уже в августе-сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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