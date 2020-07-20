2020-07-20T16:15:44+03:00
Происшествия

Курорт не поделили: В Геленджике туристы из Липецка подрались с гостями с Кавказа

Полицейские выясняют причины конфликта
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Полиция рассматривает вопрос о возбуждении дела о хулиганствеПолиция рассматривает вопрос о возбуждении дела о хулиганстве
Изменить размер текста:

На пляже в курортной Архипо-Осиповке подрались туристы из Липецка и гости с Кавказа. Инцидент произошел вечером, 15 июля.

- Не знаем, что они не поделили. Возможно, из-за женщин. С липецкими ребятами девушки были, - рассказал "КП" - Кубань" свидетель конфликта.

Молодые люди отпустили в сторону горячих парней что-то оскорбительное. А те в ответ строили потасовку. В итоге один из участников драки попал в больницу с перебитой переносицей и множественными ушибами.

Полиция начала проверку по данному факту.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личности и место нахождения зачинщиков драки были установлены. В отношении участников вышеуказанного конфликта назначена проверка, по результатам которой действиям всех участников также будет дана правовая оценка, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В станице Динской в сентябре 2020 года начнется строительство нового спорткомплекса
В Краснодаре восстановили поврежденную вандалами подводную лодку
В Сочинском госуниверситете обучили 50-летних поваров
В Анапе начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства
Бесплатный оператор DANYCOM.Mobile предлагает несколько SIM-карт на один паспорт
Курорт не поделили: В Геленджике туристы из Липецка подрались с гостями с Кавказа
В Сочи скончалась женщина с коронавирусом
В Крыму возник ажиотажный спрос на аренду автомобилей
Житель Армавира зарезал собутыльника за оскорбление гражданской жены
Фотограф из Краснодара стал победителем фотоконкурса «Моя Планета. Место силы»
В Новороссийске в частном доме обнаружили тело мужчины
Житель Краснодара лишился автомобиля, сдав его в аренду
Команда краснодарских школьников вошла в тройку лучших на международном конкурсе «Мой первый бизнес»
В Краснодарском крае ожидаются ливни и грозы после сильной жары
Осторожно – фейк: В краснодарской поликлинике №13 опровергли информацию о закрытии на карантин
В Краснодарском крае за последние пять лет экспорт мяса птицы вырос в восемь раз
Сезон окончен. «Сочи» не сыграет с «Крыльями Советов» из-за коронавируса
Систему ливневой канализации в Краснодаре улучшат с помощью федерального финансирования
На Кубани лесничий предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями
График отключения горячей воды в Новороссийске в августе 2020: полный список адресов
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
Краснодарский край лидирует по производству питьевого молока
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
График отключения горячей воды в Майкопе в августе 2020: на каких улицах ограничат водоснабжение
В Краснодаре обстреляли камеры видеонаблюдения «Безопасный город»
Аттракционы «Сочи Парка» готовы принимать гостей
ВТБ на Кубани продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
День ВМФ 2020 в Новороссийске: программа мероприятий, дата празднования
На Кубани 25-летний мужчина до смерти забил пенсионера