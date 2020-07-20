Курорт не поделили: В Геленджике туристы из Липецка подрались с гостями с Кавказа

20 Июль 2020 2020-07-20T16:15:44+03:00

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На пляже в курортной Архипо-Осиповке подрались туристы из Липецка и гости с Кавказа. Инцидент произошел вечером, 15 июля.

- Не знаем, что они не поделили. Возможно, из-за женщин. С липецкими ребятами девушки были, - рассказал "КП" - Кубань" свидетель конфликта.

Молодые люди отпустили в сторону горячих парней что-то оскорбительное. А те в ответ строили потасовку. В итоге один из участников драки попал в больницу с перебитой переносицей и множественными ушибами.

Полиция начала проверку по данному факту.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личности и место нахождения зачинщиков драки были установлены. В отношении участников вышеуказанного конфликта назначена проверка, по результатам которой действиям всех участников также будет дана правовая оценка, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU