2020-07-20T16:22:02+03:00
Общество

Бесплатный оператор DANYCOM.Mobile предлагает несколько SIM-карт на один паспорт

Предложение действует для бесплатных тарифов оператора
Иван ЕГОРОВ
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Фото предоставлено пресс-службой DanyComФото предоставлено пресс-службой DanyCom
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Мобильный оператор DANYCOM.Mobile, предоставляющий услуги виртуальной сотовой связи в Краснодарском крае с 2017 года, разрешил заказывать до четырех SIM-карт на одни паспортные данные. Предложение действует для бесплатных тарифов оператора.

Новым абонентам DANYCOM.Mobile предлагает по две SIM-карты с двумя бесплатными тарифами. В «Бесплатный» включено 30 минут голосовых вызовов на всех операторов России, 1 гигабайт интернета и 50 SMS. На тарифе «Звони бесплатно» – 60 минут на разговоры, 600 SMS, но нет интернета. Внутри сети абоненты общаются безлимитно, при этом по России стоимость услуг связи оператора едина. Каждый месяц пакеты обнуляются и пополняются без внесения денежной платы.

Предложение «Много SIM-ok не бывает!» доступно и действующим абонентам оператора. Однако если у пользователя уже есть один из бесплатных тарифов, то после заказа и активации новых SIM-карт они будут переведены на тарифный план «Гелий» без абонентской платы.

В рамках акции заказать SIM-карты на сайте оператора необходимо до 15 августа, активировать – до 15 сентября 2020 года. Получить их можно обычным или заказным письмом «Почты России», курьером или в постамате.

«Бесплатные тарифы DANYCOM.Mobile разрабатывались как социальные, ориентированные на школьников, студентов и пожилых людей. Тем не менее, они завоевали популярность у многих жителей Краснодарского края. Это один из самых крупных регионов страны с активным населением – людям важно оставаться на связи. Кроме того, каждый год курорты края принимают миллионы туристов, которым качественная мобильная связь позволяет делиться эмоциями от отдыха», – комментирует директор департамента маркетинга и PR DANYCOM Елена Плеханова.

Мобильный оператор DANYCOM.Mobile, работающий на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO, в тестовом режиме стартовал с декабря 2017 года, коммерческий запуск состоялся 18 июня 2018 года. Присутствует в 56 регионах страны, а услуги связи оказывает по всей России. Вне зон покрытия Tele2 SIM-карта автоматически переключается на вышки партнеров.

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Бесплатный оператор DANYCOM.Mobile предлагает несколько SIM-карт на один паспорт
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