В Анапе начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства

20 Июль 2020 2020-07-20T17:21:14+03:00

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Соблюдение градостроительных правил на курорте проверил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев входе своего визита в Анапу.

Глава региона осмотрел участки на улице Скифской в поселке Витязево и на Джеметинском проезде, где построены объекты с отклонениями от первоначального проекта.

В первом случае, в здешних дюнах вместо трехэтажных тут выросли шести- и четырехэтажные строения. А в Джеметинском проезде отель внезапно начал прирастать четвертым по счету этажом вместо трех, обозначенных ранее в решении суда.

Местная администрация в марте 2020 года подала в суд, который постановил снести объекты в Витязево. Губернатор был возмущен самостроями.

– Дюны – это визитная карточка Анапы, достояние края и страны. Такие здания не могут украшать эти места. У нас не останется якорных мест на анапском побережье. Вы дюны вытесняете бетоном и стеклом. Оставьте их будущим поколениям и тем, кто приезжает отдыхать. Такая позиция власти должна быть в Анапе. Если бы раньше в суд вышли, выше котлована строительство бы не поднялось, – сказал губернатор мэру Анапы Юрию Полякову.

Ну, а вид строящегося с нарушениями отеля заставил губернатора принять решение о начале комплексной проверки градостроительной сферы на курорте.

– Нужна рабочая группа, комиссия по Анапе, мне важно, чтобы туда вошли общественники, местные жители. Я считаю, местная власть не сработала, потому что не нашла баланса и не заняла принципиальную позицию в соблюдении градостроительных норм, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Комиссия, которая детально проверит соблюдение градостроительного законодательства в Анапе, приступит к работе уже 21 июля. Возглавит ее вице-губернатор Василий Швец.

ИСТОЧНИК KP.RU