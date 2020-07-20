2020-07-20T16:50:25+03:00
Общество

В Сочинском госуниверситете обучили 50-летних поваров

Такая программа реализуется союзом WorldSkills Russia в рамках федерального проекта "Старшее поколение"
Иван ЕГОРОВ
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Фото предоставлено пресс-службой СГУФото предоставлено пресс-службой СГУ
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В Сочинском государственном университете завершилось обучение четырех групп людей в возрасте 50 лет и старше по компетенции "Поварское дело". Такая программа реализуется союзом WorldSkills Russia в рамках федерального проекта "Старшее поколение" уже второй год. Цель программы - содействие занятости пожилых граждан. Для реализации проекта в СГУ создан специализированный центр "Поварское дело", оснащенный первоклассным кухонным оборудованием. Во время учебы у слушателей курсов появилась возможность изучить и отработать на практике самые современные технологии, применяемые в кулинарии для приготовления холодных и горячих закусок, горячих блюд и десертов. Завершились занятия сдачей экзамена, на котором пожилые люди продемонстрировали свои новые возможности. Все получили сертификаты, подтверждающие уровень владения профессией в соответствии с международными стандартами WorldSkills.

-Все мы были восхищены той учебной базой, которая была предоставлена для прохождения курсов повышения квалификации. В течении месяца мы работали на новейшем оборудовании, изучили самые современные рецепты блюд. Полученные знания позволяют каждому из нас встать в любом ресторане к плите и удивить всех своими новыми навыками, -сообщил управляющий пансионата «Якорная щель» Сергей Каменев.

- После прохождения курсов повышения квалификации по системе WorldSkills люди предпенсионного возраста приобрели новые профессиональные знания в поварском деле. Это повысило их возможности успешно выдерживать конкурентную борьбу на рынке труда, - прокомментировала событие ректор Сочинского государственного университета, профессор Галина Романова.

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