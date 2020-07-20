2020-07-20T17:59:23+03:00
Общество

В сентябре 2020 года в Динской начнется строительство нового спорткомплекса

Сдать объект планируется в следующем году
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Динской начнется строительство нового спорткомплекса. Фото администрация ККВ Динской начнется строительство нового спорткомплекса. Фото администрация КК
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По поручению главы региона Вениамина Кондратьева, новый спортивный комплекс площадью 1,6 тыс. кв. метров начнут строить в сентябре 2020 года в станице Динской.

Он рассчитан на занятия по игровым видам спорта: гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом. Здесь же будут работать секции борьбы и бокса.

Проект сооружения уже готов и проходит экспертное согласование. Сдача объекта запланирована на следующий год.

В новом спорткомплексе смогут заниматься около 30 человек в смену. На строительство планируется потратить 98 миллионов рублей.

— За пять лет на Кубани возведено 75 спортивных объектов – это многофункциональные площадки, малобюджетные залы, крупные и типовые спорткомплексы,- сообщает администрация края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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