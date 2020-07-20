2020-07-20T18:02:20+03:00
Экономика

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Иван ЕГОРОВ
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Клиентам Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившим полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» с 4 июля по 1 августа 2018 года, выплатили ежегодный купон. Доходность для клиентов составила от 11,2% до 12,9% по полисам в рублях и от 4% до 8,1% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

Стратегия «Золотодобывающие компании» - это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные по причине падения акций относительно их стоимости на момент покупки ИСЖ купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в будущем. Всего за 2 года в рамках стратегии «Золотодобывающие компании» дополнительный инвестиционный доход получили 1,5 тысячи клиентов Банка, общая сумма выплат клиентам составила более 75,3 млн рублей и 57,9 тыс. долларов США.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» - это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода в виде ежегодных купонов или по окончании действия полиса. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Лидеры рынка», «Нефть».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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