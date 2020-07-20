2020-07-20T18:05:57+03:00
Общество

В Анапе ужесточается процесс выдачи разрешений на строительство

Губернатор провел на курорте совещание после объезда города
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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После объезда курорта 20 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел в Анапе совещание, по итогам которого выработан особый порядок выдачи разрешений на новое строительство в городе.

Должный контроль за строительством в городе не налажен, отметил глава региона.

– Анапу важно сохранить как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы, – подчеркнул Кондратьев.

Уже после того, как в мае 2019 года в крае был введен в действие региональный закон о запрете капитального строительства в 500-метровой прибрежной зоне , в Анапе целых 4 месяца вносились изменения в правила застройки. И за это время было выдано 10 разрешений на строительство.

Для корректировки ситуации планируется внести изменения в генплан курорта. Теперь все работы будут проводиться с привлечением общественности и профсообщества, а выдача разрешений на строительство — ограничена новыми условиями.

– До этого в курортной зоне целесообразно запретить выдачу разрешений на строительство без разработки застройщиком проекта планировки территории, от которой он не сможет отступать, – отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

за решениями в строительной сфере Анапы присмотрит градостроительный совет. На совещании Вениамин Кондратьев отметил, что такой совет должен на 30% состоять из представителей общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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