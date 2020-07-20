В Геленджике начался очередной этап строительства транспортной эстакады

20 Июль 2020 2020-07-20T18:26:23+03:00

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На курорте Геленджик продолжается реализация проекта по строительству транспортной эстакады. Планируется, что в дальнейшем новые развязки помогут избежать пробок при въезде в город.

Буровые работы с участием 10 человек и пяти единиц спецтехники начались в районе транспортного кольца.

На месте будущей эстакады делают скважины под 72 опорные сваи. Затем начнется заливка бетоном. После этого на стройплощадке стартует установка капитальных бетонных опор надземного уровня автомобильной развязки. Весь процесс планируется завершить к концу августа.

- На месте в данный момент работают буровая машина, бетономешалки и экскаватор. Далее, при переходе к следующим этапам строительства, здесь появится значительно больше рабочих и специальной техники,- сообщает администрация курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU