Два человека пострадали в ДТП в Сочи

20 Июль 2020 2020-07-20T19:11:59+03:00

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Стоящая в Сочи более чем 30-градусная жара самым неблагоприятным образом порой влияет на поведение водителей за рулем машин.

Днем 20 июля, в Адлерском районе Сочи на узкой горной дороге иномарка столкнулась с отечественным автомобилем ГАЗ. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- В 14:20, на дороге к поселку Ахтштырь произошло ДТП с участием двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель управляя автомобилем Мицубиси, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с ГАЗ 69 из-за чего отечественный автомобиль съехал с проезжей части. В результате столкновения за медицинской помощью обратились два человека,- сообщает пресс-служба ОГИБДД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU