2020-07-21T09:39:01+03:00
Общество

В Краснодаре затопило проблемный участок под мостом на Вишняковском рынке

На прошлой неделе здесь работали спасатели [видео]
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Машины медленно передвигаются по подтопленным участкамМашины медленно передвигаются по подтопленным участкам
Изменить размер текста:

21 июля на Краснодар обрушился залповый ливень. Около восьми утра в МЧС сообщала, что подтоплений в городе нет. Но после второй волны осадков десятки улиц ушли под воду.

В соцсетях публикуют, как в воде плавают машины в центре города: на Октябрьсокой, Одесской, Дальней, Рашпилевской. Также затопило проблемный участок под железнодорожным мостом в районе Вишняковского рынка.

Потоп под мостом на Вишняках. 21 июля.Видео: КП- Кубань

МЧС сообщали, что на этом участке дежурит водооткачивающая техника. По необходимости, количество спецтранспорта будет увеличено.

Напомним, что в Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается, что дождь будет лить до конца дня.

- По прогнозам синоптиков, в течение дня 21 июля в Краснодаре пройдут сильные ливни с грозой, местами — с градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Приютили ворюгу": Котенок стащил пачку денег из кассы бара в Анапе
На дорогах Краснодара продолжают ликвидировать подтопления
Житель Кубани получал выплаты за фиктивную инвалидность
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 21 июля 2020 увеличилось на 78
В Краснодаре водитель 21-й маршрутки высадил пассажиров посреди затопленной улицы Московской
В Краснодаре во время непогоды деревья рухнули на машины
Температура воды в Черном море 21 июля 2020: теплее всего в Сочи и Туапсе
В Сочи мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину
Над Черным морем ожидается формирование смерчей
В Краснодаре после залпового дождя встали трамваи
В Краснодаре затопило проблемный участок под мостом на Вишняковском рынке
На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника
В Краснодаре пропала 13-летняя девочка
Два человека пострадали в ДТП в Сочи
ВТБ перезапускает флагманскую мультикарту
В Геленджике начался очередной этап строительства транспортной эстакады
В Анапе ужесточается процесс выдачи разрешений на строительство
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни
В сентябре 2020 года в Динской начнется строительство нового спорткомплекса
В Краснодаре восстановили поврежденную вандалами подводную лодку
В Сочинском госуниверситете обучили 50-летних поваров
В Анапе начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства
Бесплатный оператор DANYCOM.Mobile предлагает несколько SIM-карт на один паспорт
Курорт не поделили: В Геленджике туристы из Липецка подрались с гостями с Кавказа
В Сочи скончалась женщина с коронавирусом
В Крыму возник ажиотажный спрос на аренду автомобилей
Житель Армавира зарезал собутыльника за оскорбление гражданской жены