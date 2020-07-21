В Краснодаре затопило проблемный участок под мостом на Вишняковском рынке

21 Июль 2020 2020-07-21T09:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

21 июля на Краснодар обрушился залповый ливень. Около восьми утра в МЧС сообщала, что подтоплений в городе нет. Но после второй волны осадков десятки улиц ушли под воду.

В соцсетях публикуют, как в воде плавают машины в центре города: на Октябрьсокой, Одесской, Дальней, Рашпилевской. Также затопило проблемный участок под железнодорожным мостом в районе Вишняковского рынка.

Потоп под мостом на Вишняках. 21 июля.Видео: КП- Кубань

МЧС сообщали, что на этом участке дежурит водооткачивающая техника. По необходимости, количество спецтранспорта будет увеличено.

Напомним, что в Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается, что дождь будет лить до конца дня.

- По прогнозам синоптиков, в течение дня 21 июля в Краснодаре пройдут сильные ливни с грозой, местами — с градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU